Кризу на сході України не зможе вирішити навіть Ахметов - Куніцин

Таку думку в ефірі телеканалу "112 Україна" висловив народний депутат України від фракції "Удар" Сергій Куніцин.

"Якщо б Рінат Леонідович на початковому етапі разом з елітами ось так клацнув - була б інша ситуація", - сказав він.

"Але я розумію його як бізнесмена. Тому що у нього половина бізнесу у Росії, половина бізнесу - в Україні і за кордоном, і він на розтяжці сидить. І в нього, наскільки я розумію, була ситуація вкрай непроста", - зазначив Куніцин і підкреслив, що зараз навіть Ахметов не зможе вирішити ситуацію, "тому що вона занадто далеко зайшла".