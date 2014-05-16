НАТО залишає двері відкритими для України

Про це у своєму виступі на Міжнародній конференції з безпеки GLOBSEC 2014 в Братиславі заявив генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен, повідомляє ZN.UA.

"Ми будемо поглиблювати наші партнерські відносини з Україною та іншими нашими партнерами по НАТО. І тримати нашу двері відкритими для тих країн, які бачать своє майбутнє в НАТО", - сказав Генсек НАТО.

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Рассмуссен зазначив, що "в умовах російської агресії", альянс повинен дотримуватися принципу, що кожна країна повинна мати право на власне майбутнє, в тому числі і у відносинах з НАТО.