Дивіться пряму трансляцію засідання Верховної Ради

Сьогодні під час Години запитань до уряду у парламенті передбачається доповідь щодо організації здійснення соціальних виплат в АР Крим, Донецькій та Луганській областях.

Крім того, передбачається, зокрема, розглянути законопроект про введення мораторію на примусову реалізацію житла та законопроект, який стосується оплати роботи у святкові і неробочі дні.