Дивіться пряму трансляцію засідання Верховної Ради

10:15, 16 травня 2014
Політика
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Дивіться онлайн трансляцію чергового засідання парламенту. 

Верховная Рада

Сьогодні під час Години запитань до уряду у парламенті передбачається доповідь щодо організації здійснення соціальних виплат в АР Крим, Донецькій та Луганській областях. 

Крім того, передбачається, зокрема, розглянути законопроект про введення мораторію на примусову реалізацію житла та законопроект, який стосується оплати роботи у святкові і неробочі дні.

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