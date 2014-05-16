Дивіться пряму трансляцію засідання Верховної Ради
10:15, 16 травня 2014Політика
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Дивіться онлайн трансляцію чергового засідання парламенту.
Дивіться пряму трансляцію засідання Верховної Ради
Сьогодні під час Години запитань до уряду у парламенті передбачається доповідь щодо організації здійснення соціальних виплат в АР Крим, Донецькій та Луганській областях.
Крім того, передбачається, зокрема, розглянути законопроект про введення мораторію на примусову реалізацію житла та законопроект, який стосується оплати роботи у святкові і неробочі дні.
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