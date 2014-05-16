СБУ викрила вербувальників, що постачали терористам найманців
СБУ викрила групу злочинців, що вербувала найманців для участі в терактах на Сході.
Службою безпеки України викрито та припинено діяльність злочинної групи, члени якої за завданням російської сторони здійснювали підбір, підготовку та подальше направлення до східних регіонів України груп найманців для участі у збройному протистоянні з українськими силами правопорядку, повідомляє сайт СБУ.
"15 травня в Одесі співробітники СБУ затримали 6 учасників новосформованої групи бойовиків з числа мешканців Одеської області", - сказано в повідомленні.
За попередніми даними, окремі з вказаних осіб 2 травня в Одесі брали участь у масових заворушеннях, які призвели до чисельних людських жертв.
Читайте такожПожежа в Будинку профспілок в Одесі не могла призвести до загибелі такої кількості людей - ДСНСТакож затримано організатора підбору та направлення груп бойовиків до східних регіонів України – громадянку України «П», уродженку та мешканку Одеси.
Після прибуття до місця призначення бойовики планували брати участь у диверсійній та терористичній діяльності на території Луганської та Донецької областей, зокрема у місті Слов’янськ.
Тривають слідчі дії в рамках кримінального провадження за ч.3 ст.15 та ч.1 ст.294 КК України (масові заворушення).