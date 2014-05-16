Парламентська ТСК вирішила 20 травня в Одесі провести засідання щодо подій 2 травня

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення сьогодні ухвалено на установчому засіданні цієї ТСК.

Голова ТСК Антон Кіссе повідомив, що на даний час головою ВР ще не підписана постанова про створення ТСК, оскільки до сьогоднішнього дня не були узгоджені всі кандидатури до складу комісії.

Він зазначив, що його запевнили, що сьогодні постанова буде підписана, оскільки всі кандидатури вже узгоджені.Читайте такожПожежа в Будинку профспілок в Одесі не могла призвести до загибелі такої кількості людей - ДСНС

Як повідомляв УНІАН, 2 травня в Одесі сталися сутички між сепаратистами, озброєними вогнепальною зброєю, й проукраїнськими активістами. Загинули кілька активістів. Після цього проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле, в табір проросійськи налаштованих громадян і підпалили намети. У розташованому на Куликовому полі Будинку профспілок, в якому було багато людей, почалася пожежа. За останніми даними, в Одесі 2 травня до лікарень звернулися 214 осіб, із них 27 - у дуже тяжкому стані. Загинули 46 осіб.