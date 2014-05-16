Яценюк доручив забезпечити житлом сім'ї військових, загиблих під час АТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це Яценюк повідомив перед початком виїзного засідання Кабінету міністрів у приміщенні Вінницької обласної державної адміністрації.

“Сьогодні на Вінниччині ми видали ключі від 9 квартир, з яких 4 призначені для Нацгвардіі і внутрішніх військ, і 5 — сім'ям загиблих. Я доручаю усім головам облдержадміністрацій забезпечити сім'ї усіх загиблих під кулями житлом так, як це зробила Вінниця”, - сказав Яценюк.

Він зазначив, що особисто контролюватиме хід виконання даного доручення.

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Прем’єр також сказав, що усі побажання, які були висловлені бійцями, що захищають Україну, на сьогодні виконані.

“Вже з цього місяця грошове забезпечення збільшено на 80 відсотків, протягом останнього тижня поставлено необхідну техніку та обмундирування”, - сказав Яценюк.

Як повідомляв УНІАН, точна цифра вбитих і поранених силовиків – учасників АТО на сході України на сьогодні не відома.

Зокрема, 5 травня під час проведення АТО у Слов’янську 4 представників МВС було вбито, близько 30 – отримали поранення.

У Маріуполі 9 травня загинули заступник командира батальйону оборони і солдат.

13 травня у бою під Краматорськом терористи вбили 7 військовослужбовців Збройних Сил України, які беруть участь в АТО.