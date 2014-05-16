В Австралії створили парламентську групу на підтримку України

Створено парламентську групу Австралія - Україна 44-го Парламенту Австралії, повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України.

15 травня відбулася офіційна церемонія започаткування Парламентської групи Австралія – Україна під гаслом «На підтримку демократії в Україні!».

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У заході взяли участь прем’єр-міністр Австралії Т.Ебботт, міністр закордонних справ Д.Бішоп, голова Парламентської групи Австралія – Україна депутат Палати представників Парламенту Австралії К.Лонді та інші учасники групи, голова Союзу українських організацій Австралії С.Романів і представники громади, Тимчасовий повірений у справах України в Австралії Станіслав Сташевський та ЗМІ.

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Учасники заходу підтвердили підтримку суверенітету і територіальної цілісності України та солідарність з Українським народом щодо демократичного процесу в Україні.