Українці влаштували «коридор ганьби» учасникам Російського інвестиційного форуму в Лондоні

Сьогодні в Лондоні українці влаштували «коридор ганьби» учасникам Російського інвестиційного форуму, що проходив за підтримки фінансового видання FTSE Global Markets.

Про це Медіа-порталу VIDIA повідомили у прес-службі групи London EuroMaidan.

Усіх гостей цього заходу, серед яких були представники лондонської та московської бірж, Національного розрахункового депозитарію Росії, компаній Euroclear, Eurex, Otkritie, Bank of New York Mellon, VTB Capital, протестувальники зустрічали скандуванням: «Припиніть фінансування терористів!» та «Інвестиції в російські облігації – це інвестиції в російські бомби!».

Оскільки форум був розрахований на західних інституційних інвесторів, протестувальники звернули увагу делегатів на неминучі репутаційні та інвестиційні ризики, які несуть європейські фінансові установи, маючи справу з країною, яка розповсюджує тероризм та військову агресію.

Лондон-Євромайдан продовжує свої протестні акції в Лондоні з вимогами до британського уряду та бізнесу припинити будь-які торговельній відносини Росією, а також закликає звернути увагу на олігархів-спонсорів режиму президента РФ Володимира Путіна та застосувати найжорсткіші санкції (в т.ч. арешт рахунків та активів, візові обмеження) до них.