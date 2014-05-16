Проти екс-міністра агрополітики відкрито ще одну справу



Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України

Встановлено, що, перебуваючи на посаді міністра, Присяжнюк надав згоду на вилучення з державної власності нежитлових приміщень загальною площею понад 500 кв. м по вул. Хрещатик, 24, які були надані для розміщення апарату Мінагрополітики та, відповідно до закону, не підлягали приватизації.

У подальшому на підставі неправомірного розпорядження тодішній керівник регіонального відділення ФДМУ у Києві незаконно підписав договір купівлі-продажу цього майна з комерційною структурою, яка, за даними слідства, була створена виключно для реалізації цієї злочинної схеми.

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Внаслідок таких дій державі завдано збитків на суму понад 13 млн грн.

Колишнім посадовцям інкримінується вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Як повідомлялося, у квiтнi поточного року екс-міністра аграрної політики та продовольства України Присяжнюка було оголошено у розшук за підозрою у заволодінні коштами Аграрного фонду у сумі майже 540 млн грн, що були виділені державою на закупівлю об`єктів державного цінового регулювання цукру-піску.