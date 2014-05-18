У Києві на Михайлівській площі відзначили 70 річницю депортації кримських татар

Захід відбувся за участю кримськотатарської громади Києва. Серед запрошених – голова Меджлісу 70-річний Мустафа Джемілєв, народний депутат Олесь Доній, відомий політв`язень Василь Овсієнко.

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"Зараз кримські татари опинились у дуже складній ситуації, подібній як це було 70 років тому – зазначає організатор акції голова медіа департаменту земляцтва кримських татарів у м. Києві Таміла Ташева. – Окупаційна влада Криму чинить тиск на кримськотатарське населення, змушуючи їх покидати свою Батьківщину", передає Gazeta.ua.

70 років тому – ніч з 17 на 18 травня мало не стала останньою сторінкою багатовікової історії кримських татар, що пережили одну з найбільших трагедій всіх часів і народів – депортацію. Влада СРСР приклала максимум зусиль, щоб віддати забуттю і назавжди викреслити з історії Криму кримських татар як націю.

В рамках акції, кияни та гості міста, з вогників змалювали півострів Крим, цифру 70, контури кримськотатарського національного символу "Тамга" і напис "No genocide". У момент встановлення вогників, артисти кримської естради виконали кілька народних пісень присвячених цим трагічним подіям.

Завтра, 18 травня, організатори сьогоднішньої акції проведуть траурний мітинг. Хода відбудеться із Софіївської площі до парку Шевченка. Збір всіх охочих о десятій ранку.