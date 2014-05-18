Представник ООН: Україна наближається до «точки неповернення» - BBC

Україна наближається до "точки неповернення" у конфлікті на сході країни.

Таку думку висловив ВВС Україна помічник Генерального секретаря ООН з прав людини Іван Симонович після відвідування цього регіону.

"Чого я справді боюся, так це те, що країна наближається до точки неповернення, якщо не будуть вжиті термінові та адекватні заходи", - цитує ВВС слова Симоновича.

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Представник ООН каже, що вони задокументували численні випадки викрадення, тортур та вбивств на сході України.

І хоча порушення, за його словами, здійснюють обома сторонами конфлікту, переважно це роблять сепаратисти.

Він також висловив сподівання, що президентські вибори в Україні відбудуться, але водночас заявив, що їхнє проведення буде "надзвичайно складним".

Високопосадовець ООН сказав, що ситуація у східних областях України нагадує йому війну 1990-х в його рідній Хорватії.