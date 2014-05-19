Турчинов підписав указ щодо присвоєння учасникам АТО військових звань

Текст указу розміщений на сайті в.о. президента.

З метою заохочення військовослужбовців, які залучаються до проведення антитерористичної операції, та відповідно до пункту 17 частини 1 статті 106, статті 112 Конституції України, Турчинов постановив дозволити Міністерству оборони, Головному управлінню Національної гвардії України, Службі безпеки України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Управлінню державної охорони України під час проведення антитерористичної операції присвоювати в порядку заохочення учасникам АТО чергові військові звання до полковника (капітана 1-го рангу) включно незалежно від займаної посади та строків вислуги у відповідному званні.Читайте такожВР надала статус учасників бойових дій силовикам, які брали участь у АТО - депутат

Указ набирає чинності з дня його опублікування.