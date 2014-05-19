У силовиків не вистачає ресурсів для забезпечення виборів на Донбасі – Тимчук

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на прес-конференції керівник Центру військово-політичних досліджень, координатор групи "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук.

«На жаль, у силовиків ми спостерігаємо відсутність серйозних ресурсів для того, щоб контролювати кожен населений пункт, узяти під контроль виборчі комісії», - зазначив він.Читайте такожДо Луганська напередодні виборів привезли понад 2,5 тис. вихідців з Кавказу - ЗМІ

Як сказав Тимчук, «критично мало часу залишається до виборів, тому ми вважаємо, що АТО необхідно переводити в повновагий військовий формат з використанням вже тих ресурсів, які є, з батальйонами територіальної оборони».

«Коли росіяни відведуть війська від кордону, буде небагато простіше – звільняться ресурси. Всі готові Збройні сили України кинуто до східних кордонів, вони вишикувані в лінію оборони. Якщо Росія відведе трохи військ, звільняться сили, які потрібно кидати на Донбас, на забезпечення виборів», - зазначив військовий експерт.