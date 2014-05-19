Затримані в Краматорську "журналісти" були частиною терористичної групи - РНБО

Про це Сюмар написала на своїй сторінці у Facebook.

«Так звані «журналісти» LifeNews Олег Сидякін та Марат Сайченко – яскравий приклад сприяння тероризму через інформаційний супровід. Вони не просто отримують відео, ці «журналісти» супроводжують терористичні групи та знімають напади на українських військових. Де факто, вони є частиною терористичних груп», - написала Сюмар.

Вона також додала, що їхнє відео, яке ближчим часом з'явиться в Інтернеті, - «прямий доказ».

Читайте такожПід Краматорськом захопили "журналістів із РФ" та переносний зенітно-ракетний комплекс«Сприяння тероризму, змова з терористами, допомога тероризму – це не журналістика», - наголосила Сюмар і додала, що «взаємовигідна співпраця з людьми, які вбивають та беруть заручників, – це злочин».

Сюмар відзначила також, що висновки щодо Сидякіна та Сайченка зараз готують відповідні українські правоохоронні органи. «На відміну від українських журналістів, які лишаються у полоні заручників, з ними будуть вчиняти у відповідності до законів. Але речі треба називати своїми іменами, це не журналісти, це інформсупровід терористичних груп», - наголосила вона.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міноборони України, 18 травня українські військові під час спецоперації затримали групу терористів, які готувалися обстріляти військовий аеродром у Краматорську з переносного зенітного ракетного комплексу, і російських журналістів, які знімали їх дії.