Підприємства Донецька збираються провести страйк проти терористів "ДНР"

Підприємства Донецька підтримали ініціативу Ріната Ахметова про проведення попереджувального страйку. Про це журналістам на прес-конференції розповів Донецький міський голова Олександр Лук'янченко, повідомляє "ОстроВ".

"20 травня надійшли заявки з боку профспілок і трудових колективів про попереджувальної акції "Донбас без зброї". Акція відбудеться у більшості підприємств міста", - сказав він.

За словами мера, точна кількість страйкуючих підприємств він назвати не може, оскільки це необхідно з'ясовувати безпосередньо у лідерів профспілкових організацій.

Читайте такожМер Донецька буде домовлятися з "ДНР" про проведення виборів

При цьому Лук'янченко не став говорити про своє особисте ставлення до ініціативи Ахметова, оскільки "це не зовсім коректно".

"Напевно, цій (заяві Ахметова - "ОстроВ") передував вчорашній інцидент із захопленням Донецької залізниці, який має дуже великі наслідки не тільки для території Донецька, Донецької області, але і всього південного сходу, оскільки ДЗД є найбільшою в Україні за обсягом переробки вантажів", - заявив донецький градоначальник.

Саме з ДЗД меткомбінати отримують сировину, нагадав Лук'янченко: "І порушення функціонування спричинить за собою безумовно зупинку безперервного виробництва. Це дуже серйозний симптом для економіки міста, і можуть десятки тисяч людей залишитися без роботи".