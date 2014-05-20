Підприємства Донецька збираються провести страйк проти терористів "ДНР"
Сьогодні надійшли заявки від профспілок про проведення попереджувальної акції "Донбас без зброї".
Підприємства Донецька підтримали ініціативу Ріната Ахметова про проведення попереджувального страйку. Про це журналістам на прес-конференції розповів Донецький міський голова Олександр Лук'янченко, повідомляє "ОстроВ".
"20 травня надійшли заявки з боку профспілок і трудових колективів про попереджувальної акції "Донбас без зброї". Акція відбудеться у більшості підприємств міста", - сказав він.
За словами мера, точна кількість страйкуючих підприємств він назвати не може, оскільки це необхідно з'ясовувати безпосередньо у лідерів профспілкових організацій.
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При цьому Лук'янченко не став говорити про своє особисте ставлення до ініціативи Ахметова, оскільки "це не зовсім коректно".
"Напевно, цій (заяві Ахметова - "ОстроВ") передував вчорашній інцидент із захопленням Донецької залізниці, який має дуже великі наслідки не тільки для території Донецька, Донецької області, але і всього південного сходу, оскільки ДЗД є найбільшою в Україні за обсягом переробки вантажів", - заявив донецький градоначальник.
Саме з ДЗД меткомбінати отримують сировину, нагадав Лук'янченко: "І порушення функціонування спричинить за собою безумовно зупинку безперервного виробництва. Це дуже серйозний симптом для економіки міста, і можуть десятки тисяч людей залишитися без роботи".