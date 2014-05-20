У Макіївці бойовики викрали співробітників "Конті" - ЗМІ

До логістичного центру "Конті" в Макіївці о 10 ранку приїхали 2 автомобілі з озброєними людьми й забрали директора логістичного центру та його заступника. Про це повідомили "Новости Донбасса" на підприємстві "Конті".

Невідомі зі зброєю представилися членами терористичної організації "ДНР" і заявили, що не згодні з сьогоднішнім страйком, у якому також братимуть участь співробітники "Конті".

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Нагадаємо, у вівторок, 20 травня з ініціативи організацій громадянського суспільства в регіоні відбудеться попереджувальний протест-мітинг проти дестабілізації ситуації на Донбасі, проти насильства і хаосу, бандитизму і мародерства.