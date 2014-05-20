Терористи захопили дільничну комісію у Маріуполі, є постраждалий

Озброєні люди захопили одну з дільничних комісій, що входить до 59-ого виборчого округу з центром у Маріуполі.

По це "Українській правді" повідомив прес-секретар Центрвиборчкому Костянтин Хівренко.

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"Станом на 11 годину одну з дільничних комісій 59го округу захоплено озброєними людьми", - сказав він.

Також він додав, що одному з членів цієї комісії нанесені тілесні ушкодження.