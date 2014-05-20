Терористи захопили дільничну комісію у Маріуполі, є постраждалий
12:52, 20 травня 2014Політика
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У ЦВК повідомляють, що станом на 11 годину одну з дільничних комісій 59го округу захопили бойовики.
Бойовики захопили одну з дільничних комісій в Маріуполі / REUTERS
Озброєні люди захопили одну з дільничних комісій, що входить до 59-ого виборчого округу з центром у Маріуполі.
По це "Українській правді" повідомив прес-секретар Центрвиборчкому Костянтин Хівренко.
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"Станом на 11 годину одну з дільничних комісій 59го округу захоплено озброєними людьми", - сказав він.
Також він додав, що одному з членів цієї комісії нанесені тілесні ушкодження.
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