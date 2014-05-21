У Красному Лучі бойовики захопили будівлю виконкому

Будівлю виконкому в Красному Лучі (Луганська область) захоплено збройними сепаратистами.

Про це «Восточному варианту» повідомили в прес-службі Луганського обласного відділення Комітету виборців України.

За інформацією прес-служби, вчора окружна виборча комісія ТВО-109 провела засідання, на якому зареєструвала спостерігачів і прийняла звернення до ЦВК про необхідність забезпечити охорону виборчкомів. Однак відправити постанови ЦВК не вдалося, оскільки зараз в ОВК немає системного адміністратора.

Читайте такожТерористи захопили підприємство "Донбасантрацит" у Красному Лучі

«Сьогодні ж потрапити до приміщення окружної комісії її членам не вдалося, оскільки будівлю краснолуцької міськради зайняли озброєні автоматами сепаратисти. А вчора ввечері до члена окружної комісії Людмили Подільської сепаратисти з'явилися додому. Побиттів, грабежів і викрадень на цей раз не було», - заявили у ЛОО КВУ.