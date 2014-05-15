Терористи захопили підприємство "Донбасантрацит" у Красному Лучі

Про це заявив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

"Це неприпустимо, коли таке відбувається на одному з найбільш небезпечних виробництв. Оскільки, загрожує вельми трагічними наслідками, як, наприклад, у Туреччині. Там кількість загиблих в результаті вчорашньої аварії на шахті вже досягло майже трьохсот осіб. Шахтарський актив стурбований таким розвитком подій. Очевидно, гірникам доведеться самим захищати свої робочі місця, оскільки держава це робить неефективно", - сказав він.

Разом з тим, за інформацією видання Forbes, Волинець зазначив, що на даний момент, з-за дій терористів паралізована робота ще 10 шахт. А також те, що на захопленому "Донбассантрациті", терористи заявили про відсторонення від посади генерального директора.

Нагадаємо, як повідомляв УНІАН раніше, шахтарі Донбасу виступають за єдину Україну і не піддаються на провокації сепаратистів.