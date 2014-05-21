ЗМІ: На Луганщині терористи заблокували роботу склозаводу

Вчора, 20 травня, озброєні люди заблокували роботу ВАТ «Лисичанський склозавод «Пролетарій».

Про це кореспонденту «Восточного варианта» розповіло інформоване джерело.

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За його словами, озброєні бойовики з числа козаків і «людей Мозкового» заблокували цеху промпереробки. Людей не пускають на робочі місця.

Крім того, стало відомо, що анонсованого відкриття після простою Лисичанського НПЗ також не відбудеться. З трубопроводів повністю відкачено нафту.