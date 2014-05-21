На Донеччині залишаються заблокованими 7 окружкомів

З 22 окружних виборчих комісій у Донецькій області залишаються захопленими та заблокованими 7.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ЦВК.

Як зазначили у прес-службі, до 20 травня були заблоковані приміщення шести ОВК - округи №№ 42 (м. Донецьк), 46 (м. Артемівськ), 48 (м. Краматорськ), 51 (м. Горлівка), 53 (м. Єнакієве), 54 (м. Торез). Орієнтовно о 14:00 20 травня також заблокована робота та не працює ОВК округу №52 (м. Горлівка). “Вимога так званої ДНР - знищити документацію ОВК”, - зазначили у прес-службі.

Зранку 21 травня було розблоковано роботу ОВК № 46 (м. Артемівськ), але приміщення ОВК округу № 45 (м. Донецьк) знову захоплено і опечатано представниками так званої ДНР.

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“Таким чином, у Донецькій області протягом минулої доби одну ОВК розблоковано, а одну заблоковано повторно. Отже, заблокованими залишаються 7 ОВК”, - повідомили у прес-службі.

Також лишається загроза захоплення ОВК № 44 (м. Донецьк), № 55 (м. Шахтарськ), № 62 (смт Старобешеве).

У прес-службі зауважили, що за кожною інформацією, отриманою від ОВК про наявність небезпеки або погрози, перешкоджання роботі комісій ЦВК невідкладно спрямовує листи до МВС та СБУ для вжиття заходів реагування та забезпечення охорони.

“В цілому, слід відзначити, що безпека приміщень та членів окружних виборчих комісій та ДВК забезпечена не повною мірою, здійснюється залякування і тиск на членів комісій в усіх округах в Донецькій та Луганській областях”, - зазначили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у місті Лисичанськ (Луганська область) було захоплено приміщення ОВК округу № 110. Таким чином в цій області заблоковано вже 6 ОВК. Отже, загальна чисельність заблокованих ОВК у Донецькій і Луганській областях становить станом на 21 травня 13 ОВК. Це більше ніж третина від загальної чисельності ОВК (34 комісії), утворених у цих двох областях.