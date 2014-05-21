На Луганщині терористи заблокували вже 6 окружних виборчкомів - ЦВК

Як повідомили УНІАН у прес-службі Центрвиборчкому, сьогодні в Лисичанську було захоплено приміщення ОВК № 110. Приміщення захопили орієнтовно об 11.10. “Комісія працювати не може”, - зазначили у прес-службі ЦВК.

Таким чином, в Луганській області з 12 ОВК заблокованими є вже шість.

У ЦВК зазначили, що отримали попередження про загрозу захоплення ОВК №№ 107 (Алчевськ), 112 (Свердловськ) та 116 (Стаханов). Але поки що ці комісії працюють.

Нагадаємо, раніше були захоплені приміщення ОВК №№ 105, 106 (Луганськ), 108 (Краснодон), 109 (Красний Луч), 111 (Антрацит).