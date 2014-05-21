МОН перенесла ЗНО у Донецькій і Луганській областях

Про це йдеться у повідомленні прес-служби відомства.

Читайте такожМіносвіти: Підготовка до ЗНО йде за планом, жодних зривів не буде

Абітурієнти, які з поважних причин не можуть скласти зовнішнє незалежне оцінювання під час основної сесії, а також вступники, які проживають у Донецькій та Луганській областях, зможуть пройти тестування у липні за таким графіком:

1 липня - географія, 2 липня - фізика, 3 липня - російська мова, 4 липня - українська мова і література, 7 липня - іноземні мови (англійська, німецька, французька, іспанська), 8 липня - математика, 9 липня - світова література, 10 липня - історія України, 11 липня - біологія, 14 липня - всесвітня історія, 15 липня - хімія.

З 21 травня розпочинається on-line перереєстрація на персональних сторінках абітурієнтів із Донецької та Луганської областей.

Перенесення термінів проведення ЗНО на Донбасі обумовлене військовими діями на території цих областей.

"На жаль, правоохоронні органи не дають гарантій безпеки для дітей та педагогів під час проведення тестування. Більше того, Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації стверджує, що на сьогодні доставка тестових матеріалів до цих територій не є можливою", - зазначили у МОН.

Саме тому було прийняте складне рішення про перенесення ЗНО для абітурієнтів з цих областей.

Водночас, щоб забезпечити можливість вступу абітурієнтів з Донецької та Луганської областей, Міністерство освіти і науки вирішило перенести терміни вступної кампанії: прийом документів буде розпочато 11 липня, а завершено — 7 серпня. Таким чином, вступники з Донбасу матимуть близько трьох тижнів для того, щоб подати документи до обраного вищого навчального закладу.