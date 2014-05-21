У Харкові затримали снайпера двох чеченських кампаній

Чоловік їхав до східних областей України з метою дестабілізації ситуації та участі в незаконних озброєних формуваннях, повідомляє прес-служба ДПСУ.

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Наразі затриманого передали співробітникам СБУ, які з’ясовують деталі.