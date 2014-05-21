У Харкові затримали снайпера двох чеченських кампаній
23:32, 21 травня 2014Політика
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Сьогодні у Харкові на станції «Пасажирський» прикордонники затримали громадянина РФ, ветерана двох військових кампаній у Чечні.
Чоловік їхав до східних областей України з метою дестабілізації ситуації та участі в незаконних озброєних формуваннях, повідомляє прес-служба ДПСУ.
Читайте такожЗатриманий за шпигунство російський дипломат завербував полковника ЗСУ - СБУ34-х річний громадянин РФ не зміг чітко підтвердити мети своєї поїздки в Україну, а під час додаткового контролю прикордонниками, було з’ясовано, що він був снайпером під час першої і другої чеченських кампаній і нещодавно пройшов інструктаж та інтенсивне навчання в Ростові-на-Дону.
Наразі затриманого передали співробітникам СБУ, які з’ясовують деталі.
Затриманий у Харкові снайпер не зміг пояснити мету свого приїзду в Україну / ДПСУ
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