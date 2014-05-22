Помічник Генсека доповів Раді безпеки ООН про ситуацію з правами людини в Україні

Доповідь підготована експертами ООН з прав людини, що працюють у різних районах країни, повідомляє Центр новин ООН.

За словами Шимоновича, внаслідок хвилі насильства на півдні та сході України загинули 127 людей.

«В країні постійно відбуваються незаконні затримання та викрадення людей, в першу чергу це стосується журналістів і членів виборчих комісій", - сказав Шимонович. - Проводити вибори в таких умовах на сході країни буде, звичайно, дуже складно».

Читайте такожВ Луганській області криміногенна ситуація вийшла з-під контролю - МВСПредставник ООН також заявив про зростання злочинності в східних районах і про порушення соціальних і економічних прав. За його словами, існує небезпека порушення функціонування системи соціального забезпечення. «Якщо ситуація буде погіршуватися, - підкреслив Помічник глави ООН, кількість внутрішньо переміщених осіб зі східних районів різко зросте».

Читайте такожУ МВС є докази причетності політсил до подій в ОдесіВідповідаючи на запитання одного з журналістів про події в Одесі, Шимонович заявив про низку розслідувань, які проводяться зараз у цій справі. Одне з них проводить Генеральний прокурор за участю міністерства внутрішніх справ. Ще одне розслідування проводиться за участю незалежних журналістів і експертів. Рада Європи також розслідує події в Одесі на додаток до інциденту за участю снайперів в Києві.

Він підтвердив, що кількість загиблих в Одесі становила 48 осіб. Шість з них були проукраїнськими активістами, які загинули від вогнепальних поранень. Інші жертви - з числа проросійських сепаратистів, які опинилися у Будинку профспілок. За його словами, причини пожежі з'ясовуються, проте немає сумнівів у тому, що обидві сторони використовували коктейлі Молотова, які могли стати її причиною.