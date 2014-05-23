Турчинов закликає українців проголосувати на президентських виборах 25 травня

В.о. президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов закликає українців взяти участь у голосуванні на президентських виборах 25 травня.

Про це йдеться у його зверненні до співвітчизників, текст якого передано УНІАН прес-службою ВР.

«25 травня, в неділю, відбудуться президентські вибори. Останні три місяці наші вороги робили все можливе, аби дестабілізувати ситуацію в країні і зірвати виборчий процес. Але українці виявилися сильнішими та мудрішими», - підкреслив Турчинов.

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За його словами, влада зі свого боку робила все можливе, щоб не дати зірвати вибори, щоб виборча кампанія відбувалась чесно та прозоро, без використання адміністративного ресурсу та тиску на виборців, для того, щоб забезпечити можливість всіх українців обрати собі гідного президента.

«Сьогодні ми будуємо нову європейську країну, фундамент якої заклали мільйони українців, які довели, що здатні захистити свій вибір та свою країну. Ми вже ніколи не допустимо, щоб нас позбавили свободи та незалежності, а нашу Україну перетворили на частку пострадянської імперії», - йдеться у зверненні.

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Як зазначив Турчинов, «зараз ми створюємо боєздатну армію, розпочали реформувати правоохоронну систему та судову владу, і закладаємо основи нової економічної моделі нашої країни».

«Виборами 25 травня, обравши президента, ми завершимо формування в Україні легітимної відповідальної влади. Ми завершимо цементування фундаменту нашої держави», - наголосив він.

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«Я прошу кожного з Вас прийти на виборчу дільницю і проголосувати за того кандидата, якому Ви довіряєте», - закликав Турчинов.

«Вірю, що разом ми здатні перетворити Україну на демократичну правову державу, де буде безпечно жити та ростити дітей, де влада буде підзвітною народу, а країна працюватиме для своїх громадян», - додав він, підкресливши, що «майбутнє України сьогодні залежить від громадянської позиції кожного з нас».