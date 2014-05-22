Турчинов призначив Попович своїм представником в Автономній Республіці Крим

Турчинов призначив Наталю Попович своїм представником в тимчасово окупованому росією Криму.

Виконуючий обов'язки президента України, голова Верховної Ради України Олександр Турчинов своїм указом № 482/2014 призначив Наталію Попович постійним представником президента України в Автономній Республіці Крим. Відповідний указ оприлюднений на офіційному сайті глави держави. Нагадаємо, представництво президента України, яке раніше розміщувалося в Криму, тепер буде знаходитися в Херсоні.

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