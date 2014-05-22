Турчинов призначив Попович своїм представником в Автономній Республіці Крим
20:05, 22 травня 2014Політика
0 0
Турчинов призначив Наталю Попович своїм представником в тимчасово окупованому росією Криму.
Турчинов призначив Попович своїм представником в Автономній Республіці Крим / google.ru/maps
Виконуючий обов'язки президента України, голова Верховної Ради України Олександр Турчинов своїм указом № 482/2014 призначив Наталію Попович постійним представником президента України в Автономній Республіці Крим.
Відповідний указ оприлюднений на офіційному сайті глави держави.
Нагадаємо, представництво президента України, яке раніше розміщувалося в Криму, тепер буде знаходитися в Херсоні.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter