У ПР закликали переходити від круглих столів до змін Конституції

Народний депутат від Партії регіонів Борис Колесніков вважає, що влада повинна переходити від круглих столів національної єдності до конкретних змін Конституції.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "Україна", передає LB.ua.

"Круглі столи, як і меморандум, вони вже свою позитивну роль зіграли. Вже потрібно переходити до конкретних змін Конституції. Децентралізації влади не може бути, як каже пан Турчинов, федералізацією Донецької області. Країна може бути або унітарною, або федеративною. Ми вибрали унітарну модель, але ніхто не заважає захистити кожен регіон, наділити їх повноваженнями та грошима", - сказав Колесніков.

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"Без конкретних змін Конституції ми не можемо пояснити мирним громадянам, яким шляхом Україна піде далі", - додав він.

Нагадаємо, в Україні відбулося три круглих столи національної єдності: 14 травня у Києві 17 травня в Харкові і 21 травня в Миколаєві.