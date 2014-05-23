Левко Лук’яненко підтримав Порошенка, щоб обрати президента вже у першому турі

Про це він сказав в інтерв’ю “Газеті по-українські”.

Левко Лук’яненко розповів, що симпатизує Анатолію Гриценку, але той згідно з опитуваннями має невеликий рейтинг. “І за той час, що залишився не можливо його підняти. Тоді міркуємо по іншому: хто з кандидатів може стати президентом? Перше місце за соціологічними опитуваннями з колосальним відривом посідає Петро Порошенко, Юлія Тимошенко – друге, а далі йде довгий список”, - сказав він.

“Було б добре, щоб Петро Порошенко став президентом у першому турі. Я власне закликаю до того, щоб він переміг. Тоді скоротиться період безвладдя. Порошенко – досвідчений чоловік і знає, як працювати, що робити для того, щоб відновити законність в Україні”, - вважає дисидент.