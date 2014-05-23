У Донецьку нібито від імені ОДА розсилається фейк про введення військ

Про це повідомила на своїй сторінці у Фейсбуці директор по зв'язках з громадськістю та комунікацій СКМ Наталя Ємченко.

"Важливо. Обережно. Фейк. На комунальні підприємства Донецька, на великі промислові підприємства міста і державні установи масово розсилаються ФЕЙКОВІ телефонограми від ДонОДА. Суть - терміново розпускати людей по домівках о 16-00. Нібито через введення військ", - написала вона, передає Острів.

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Донецька облдержадміністрація також повідомила, що сьогодні поширюється інформація про нібито запровадження в Донецьку військового стану.

"Облдержадміністрація офіційно заявляє, що такі дані не відповідають дійсності і є частиною інформаційної війни проти України. Просимо не піддаватися паніці і довіряти повідомленням лише з офіційних джерел", - йдеться в повідомленні прес-служби.