У Горлівці бойовики увірвалися в школу - шукали бюлетені

За повідомленням жителів Калінінського району, близько години дня до будівлі ЗОШ № 22 під'їхала група озброєних людей в камуфляжі і увірвалася в школу.

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За словами директора Юрія Глазкова, причиною події стала інформація про те, що школа готується до президентських виборів. Саме з цією метою невідомі вдерлися на територію навчального закладу, повідомляє gorlovka.ua.

«Їм надійшов сигнал, що нібито до нас завезли бюлетені і урни. Мовляв, можна, ми подивимося? Людина 5 пройшлися по школі, зайшли в 4-й блок подивилися. Вони переконалися, що нічого немає. Сіли і поїхали», - зазначив директор, який був на місці і зустрів групу.

«Які можна шукати урни, коли немає виборчих комісій? Хто б їх завіз? І, благо, було закінчення уроків, і основна кількість дітей розійшлися по домівках. Ми, звичайно, звикли до цього. Діти щодня бачать озброєних людей. Ну, вони, правда, дітворі сказали, що «свої». І щоб дітей не лякати я пояснив, мовляв, «хлопці навчання проводять», - додав керівник навчального закладу.