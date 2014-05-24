Військові евакуювали мешканку Краматорська, яка прогнала з вулиці бойовиків

Військовослужбовці евакуювали мешканку Краматорська Донецької області, яка разом з сусідкою прогнала зі своєї вулиці бойовиків.

Як повідомляє управління преси та інформації Міноборони, «зараз можна стверджувати, що смілива жінка разом з родиною перебуває в безпечному місці і захищена від погроз і насильства з боку бойовиків, які останнім часом тероризують місцеве населення».

Також повідомляється, що протягом кількох діб військовослужбовці ЗС України спільно з волонтерами та іншими небайдужими людьми скоординованими діями забезпечували безпеку мешканки Краматорська Софії Успішною. «Ця жінка стала відомою на всю Україну після того, як разом з сусідкою прогнала зі своєї вулиці бойовиків, які приїхали на автомобілі», - йдеться в повідомленні.

Терористи, не витримавши тиску з боку жінок, спішно покинули місце зіткнення. «Згодом бойовики стали погрожувати Софії фізичною розправою. Їй разом з трьома дітьми довелося деякий час переховуватися від терористів, які обіцяли її стратити. Це і змусило Софію звернутися за допомогою до військових», - повідомили в Міноборони.