Мадлен Олбрайт працюватиме спостерігачем у Києві

Мадлен Олбрайт, колишній держсекретар США, голова Національного демократичного інституту (NDI), та Анна Паласіо, колишній міністр закордонних справ Іспанії, які є співкерівниками міжнародної місії зі спостереження за виборами NDI, відвідають виборчі дільниці в центрі Києва у неділю зранку.

Як повідомляє прес-служба НДІ, орієнтовно о 9-30 ранку у неділю вони приїдуть на дільницю, яка розташована у школі №117( вул. Лютеранська, 10)

Олбрайт і Паласіо очолюють делегацію з 26 представників, що включає колишніх урядовців і послів, регіональних фахівців і експертів з виборів, які спостерігатимуть за ходом виборів у ряді виборчих дільниць по всій Україні.

Читайте такожСпостерігачі ОБСЄ впевнені, що явка на вибори в Україні буде набагато вищою, ніж у ЄвропіМета делегації - продемонструвати незмінну підтримку з боку міжнародного співтовариства демократичних процесів в Україні.

Як повідомляв УНІАН, Голова Ради директорів Національного демократичного інституту, колишній держсекретар США Мадлен Олбрайт 21-26 травня відвідає Україну.

Олбрайт спільно з колишнім міністром закордонних справ Іспанії Анною Паласіо очолить міжнародну делегацію цього інституту, яка здійснюватиме спостереження за виборами президента України.

До складу делегації також увійдуть провідні представники світового політикуму, експерти, спостерігачі, серед яких колишній міністр закордонних справ Канади Ллойд Ексуорсі, колишній сенатор від американського штату Делавер Едвард Каусман.

Читайте такожУкраїна об'єднала американських демократів і республіканців - ПайєттДелегація Національного демократичного інституту зустрінеться з ключовими учасниками виборчого процесу в Україні: політичними лідерами, представникам уряду та громадських організацій, членами Центральної виборчої комісії.

Довідка УНІАН. Національний демократичний інститут – це неприбуткова, позапартійна організація, що підтримує та зміцнює демократичні інститути в усьому світі шляхом посилення громадської участі, збільшення рівня відкритості та відповідальності уряду.