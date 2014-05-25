Виборчі дільниці в Україні почали свою роботу

Виборчі дільниці працюватимуть з 8.00 до 20.00.

Майже 80% виборців готові взяти участь у голосуванні на президентських виборах 25 травня. Такі результати загальнонаціонального опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва спільно з центром імені Разумкова з 14 по 18 травня.

За інформацією МЗС, за кордоном на виборах президента України будуть голосувати 400 тис. українців. У Міністерстві закордонних справ України сподіваються на високу явку виборців під час позачергових президентських виборів в закордонному виборчому окрузі.Читайте такожСьогодні відбудуться позачергові вибори президента України

Військовослужбовці Збройних сил України проголосують на звичайних дільницях, а для миротворців створені додаткові закордонні виборчі дільниці для голосування, заявив в ході брифінгу в Кабінеті міністрів України заступник міністра оборони України Іван Руснак.

У теж час, в Комітеті виборців України прогнозують, що в день голосування на виборах президента можуть не відкритися близько 5% виборчих дільниць, якщо ситуація на сході України не зміниться.