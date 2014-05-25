Терористи у Сніжному викрали кандидата на посаду мера - ЗМІ
11:38, 25 травня 2014Політика
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Терористи в Сніжному викрали кандидата на посаду міського голови від демократичних сил Андрія Іскру.
Терористи в Сніжному викрали кандидата на посаду мера / REUTERS
З 2009 по 2011 рік він був керівником всеукраїнської громадської організації «Національний Координаційний Комітет протидії корупції», повідомляють Новости Донбасса.
На сьогоднішній день він є членом громадської організації «Патріот» і членом Незалежної профспілки гірників Донбасу (голова - Микола Волинко). Безпартійний. Одружений, має дитину.Читайте такожТерористи на Донеччині відпустили викраденого главу окружкому, йому погрожували
Зараз виборчий штаб блокують озброєні люди. Там сьогодні повинні відбутися позачергові вибори Президента і вибори міського голови Сніжного.
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