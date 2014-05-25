Терористи у Сніжному викрали кандидата на посаду мера - ЗМІ

З 2009 по 2011 рік він був керівником всеукраїнської громадської організації «Національний Координаційний Комітет протидії корупції», повідомляють Новости Донбасса.

На сьогоднішній день він є членом громадської організації «Патріот» і членом Незалежної профспілки гірників Донбасу (голова - Микола Волинко). Безпартійний. Одружений, має дитину.Читайте такожТерористи на Донеччині відпустили викраденого главу окружкому, йому погрожували

Зараз виборчий штаб блокують озброєні люди. Там сьогодні повинні відбутися позачергові вибори Президента і вибори міського голови Сніжного.