Олег Ляшко разом з соратниками проголосував на виборах президента
12:04, 25 травня 2014Політика
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Кандидат у президенти України, лідер Радикальної партії Олег Ляшко разом з дружиною Росітою і соратниками проголосував на виборах.
Олег Ляшко голосував в оточенні своїх соратників / фото УНІАН
Політик був у чудовому настрої і багато посміхався. "Проголосував за звільнення України від окупантів, за остаточну перемогу Майдану, за радикальні зміни в нашій країні, за гідне життя для кожної української родини", - написав він на своїй сторінці в соцмережі, передає ТСН.
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