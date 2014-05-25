Олег Ляшко разом з соратниками проголосував на виборах президента

Політик був у чудовому настрої і багато посміхався. "Проголосував за звільнення України від окупантів, за остаточну перемогу Майдану, за радикальні зміни в нашій країні, за гідне життя для кожної української родини", - написав він на своїй сторінці в соцмережі, передає ТСН.