У Київському тервиборчкомі розповіли про черги на виборчих дільницях

У Київській міській територіальній виборчій комісії називають «подією» черги охочих проголосувати на виборчих дільницях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив в інтерв'ю журналістам голова КДТВК Михайло Терещенко.

На питання про події на виборчих дільницях у столиці він відповів: «Подія масова, оскільки на виборчих дільницях черги охочих проголосувати. Середній час, який витрачається під час голосування однієї людини, - близько 4 хвилин. 4 бюлетені - 4 хвилини. І це створює певні труднощі для громадян і для комісій. Тобто, є продуктивність, яка вже зараз може стати причиною того, що можуть бути незадоволені громадяни через те, що не реалізували своє виборче право, - фізично не змогли проголосувати».

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За словами Терещенка, о 20.00 виборчі комісії повинні будуть закритися, але при цьому можуть залишаться люди, які не змогли проголосувати.

«А далі буде чергове розчарування і новою владою, і всім іншим», - зазначив Терещенко, додавши, що вважає за необхідне переглянути законодавство про місцеві вибори з метою забезпечити в подальшому неповторення таких ситуацій.

Терещенко звернув увагу, що саме в столиці наймаксимальніше навантаження на дільничні комісії - по 4 бюлетені, при цьому по Україні 1 - 2 бюлетені.

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Також він повідомив, що є інформація про проблеми із списками виборців. «Людина, живучи в одному будинку, підходить до списку до місцевих виборів і не знаходить себе там, хоч тут же може проголосувати по списках за президента», - сказав голова комісії, указуючи на проблеми з Держреєстром виборців.

Заступник голови комісії Анастасія Зернова повідомила, що станом на 11.00 в Києві явка виборців становить 13%. За її словами, перші результати голосування очікуються в тервиборчкомі після обіду - це дані з Печерського і Подільського районів, які мають найменшу кількість виборчих комісій (49 і 72 відповідно) і найменшу кількість виборців.

Як сказала Зернова, найпізніше очікується інформація від районних комісій з Дарницького, Деснянського і Солом‘янського районів - 27-28 травня. Вона підкреслила, що в цих районах найбільша кількість виборців.

Зернова зазначила, що підрахунок голосів має бути завершений, згідно із законодавством, до кінця дня 30 травня.