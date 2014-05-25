У Донецьку не відкрилася жодна виборча дільниця, в області - 82,5%

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької обласної держадміністрації, станом на 9.30 в регіоні відкрилися 426 з 2430 виборчих дільниць, тобто 17,5%.

У Донецьку відкритих дільниць немає, але в Маріуполі з 216 відкрилися 202 дільниці.Читайте такожУ Донецькій області працюють 9 з 22 окружкомів - КВУ

Також відкрилися 11 виборчкомів з 21-го в Першотравневому, 33 з 40 в Амвросіївському районі, 26 з 32-х в Тельманівському районах області.

Очевидці з Донецька повідомляють, що в школі №1 дільниця не відкрилася, але під дверима зібралися незадоволені люди і збираються шукати дільниці, щоб проголосувати не за місцем прописки.