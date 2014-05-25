В Одесі російських спостерігачів супроводжують машини самооборони Майдану
17:01, 25 травня 2014Політика
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В Одесі російських спостерігачів в цілях безпеки супроводжують автомобілі самооборони Майдану.
В Одесі працюють 200 російських спостерігачів / www.epochtimes.com.ua
«Їде машина обласної організації Комітету виборців України, їде машина самооборони і їде машина російських спостерігачів. Крайньої необхідності не було, просто самооборона вийшла з ініціативою, що вони хочуть щось зробити для чесних і прозорих виборів. Ми порахували, що, по-перше, буде неетично їм відмовляти, по-друге, вітаємо будь-яку ініціативу, яка конструктивна і спрямована на чесні вибори. Тому ми прийняли цю пропозицію», - сказав голова одеської обласної організації Комітету виборців України Анатолій Бойко.
За його словами, функціонує 16 мобільних груп.
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