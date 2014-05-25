У СБУ пояснили, чому відпустили журналістів LifeNews, які супроводжували терористів

Працівники російського каналу LifeNews були звільнені на прохання представників ООН та ОБСЄ й видворені з України із забороною в'їзду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив заступник голови СБУ Віктор Ягун.

“В СБУ були беззаперечні докази їхньої терористичної діяльності... Разом з тим, до керівництва СБУ і нашої держави звернулися посли ООН і ОБСЄ, і ми пішли їм назустріч (щодо звільнення вказаних осіб — УНІАН). І ці особи були офіційно видворені з території нашої держави. А всі інші заяви, що вони були викуплені чи обміняні, - це піар”, - сказав Ягун.

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Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства оборони України, 18 травня українські військові під час спецоперації затримали групу терористів, які готувалися обстріляти військовий аеродром в Краматорську з переносного зенітного ракетного комплексу, і росіян, які знімали їхні дії.

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Пізніше заступник секретаря РНБО України Вікторія Сюмар заявила: «Так звані «журналісти» LifeNews Олег Сидякін і Марат Сайченко є яскравим прикладом сприяння тероризму через інформаційний супровід. Вони не просто одержують відео, ці «журналісти» супроводжують терористичні групи і знімають напади на українських військових. Де-факто, вони є частиною терористичних груп».

23 травня радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що затримані СБУ двоє співробітників російського телеканалу LifеNews знімали, як терористи вбивають українських військових, щоб потім викласти це відео в інтернет для платного перегляду.