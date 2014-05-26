Середня явка в Україні становить 61% - ЦВК

Як повідомляє ТСН.Марафон, такі дані наразі оприлюднили в ЦВК.

Деякі дільниці не закрилися о 20:00, як це має бути згідно із виборчим законодавством, для того, щоб всі, хто прийшов голосувати, зміг це зробити.

Наразі 125 округів передали в ЦВК дані щодо активності виборців. Тож відсоток явки може ще зрости.

Читайте такожУ Донецькій області станом на 21.00 явка виборців становила 15,63% - КВУДані на цю годину свідчать про те, що найактивніше голосував Центр і Захід України. Нижча явка на Півдні, де досі напружена атмосфера через сепаратистів. Що ж стосується проблемних Донецької і Луганської областей, то тут навіть з тих місць, де вибори таки відбулися, передати дані в ЦВК досить складно.

"На сході доводиться інформацію передавати телефонним зв'язком. 10%-15% вже є. Просто вони вводяться вручну в систему", - пояснив речник Костянтин Хівренко.

Остаточні дані ЦВК можуть бути сформовані через кілька днів через труднощі отримання протоколів з регіонів.