У штабі Порошенка наливають вино і годують цукерками "Roshen", а в Яроша пʼють горілку
В обʼєднаному штабі Петра Порошенка та Віталія Кличка панує піднесений настрій і тут святкують перемогу за келихом сухого білого італійського вина.
Гостей частують і котлетами по-київськими і цукерками "Roshen", повідомляють журналісти ТСН, які побували у штабах кандидатів у президенти.
Кандидата в президенти Петра Порошенка та кандидата в мери Віталія Кличка прийшли підтримати родини. До Порошенка завітали дружина в чорному стриманому костюмі (вона є кандидатом у перші леді, тому демонструвати розкіш вона не стала) та син-політик Олексій, депутат Вінницької обласної ради.
У штабі Юлії Тимошенко вирує інший настрій: гості не піднімають келихи із алкогольними напоями, пʼють чай.
Але Тимошенко прийшли підтримати її соратники: Арсен Аваков, Тетяна Донець, Людмила Денисова, чоловік Юлії Тимошенко донька Євгенія із громадським чоловіком.
У штабі новачка-політика кандидата в президенти охороняє "Правий сектор", який влаштував три кордони охорони.
Дмитро Ярош частує своїх гостей горілкою, хоча він не очікував таких низьких результатів. А келих із горілкою він піднімає за перемогу України.
Перепусткою в штаб Яроша була візитівка Яроша.