У штабі Порошенка наливають вино і годують цукерками "Roshen", а в Яроша пʼють горілку

Гостей частують і котлетами по-київськими і цукерками "Roshen", повідомляють журналісти ТСН, які побували у штабах кандидатів у президенти.

Кандидата в президенти Петра Порошенка та кандидата в мери Віталія Кличка прийшли підтримати родини. До Порошенка завітали дружина в чорному стриманому костюмі (вона є кандидатом у перші леді, тому демонструвати розкіш вона не стала) та син-політик Олексій, депутат Вінницької обласної ради.

У штабі Юлії Тимошенко вирує інший настрій: гості не піднімають келихи із алкогольними напоями, пʼють чай.

Але Тимошенко прийшли підтримати її соратники: Арсен Аваков, Тетяна Донець, Людмила Денисова, чоловік Юлії Тимошенко донька Євгенія із громадським чоловіком.

У штабі новачка-політика кандидата в президенти охороняє "Правий сектор", який влаштував три кордони охорони.

Дмитро Ярош частує своїх гостей горілкою, хоча він не очікував таких низьких результатів. А келих із горілкою він піднімає за перемогу України.

Перепусткою в штаб Яроша була візитівка Яроша.