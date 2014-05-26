Ляшко забрав частину електорату "Свободи" - соціолог

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала під час прес-конференції, присвяченої результатам Національного екзит-полу - 2014 станом на 20.00, відповідаючи на запитання щодо рейтингу Олега Ляшка.

Зокрема, Бекешкіна зазначила, що останнім часом рейтинг Ляшка зростав, але його вихід на третю позицію пов`язаний з тим, що через низьку явку на сході «опустився» Сергій Тігіпко, якому пророкували третє місце.

«Давайте згадаємо «Свободу», що б там не казали, прогнозували, що вона пройде десь на масштабі 5-6%. Вона взяла 10%. За неї голосував не лише її «ядерний» електорат, а електорат, який до націоналізму не мав ніякого відношення. В тому числі російськомовний електорат», - сказала експерт і додала, що у «Свободі» бачили людей, які «можуть дуже добре врізати».

Читайте такожЛяшко засмучений, що не став президентомВона нагадала, що лідер «Свободи» Олег Тягнибок, за даними Національного екзит-полу - 2014 (станом на 20.00), отримав 1,3% голосів виборів.

«Мені здається, що частина того електорату, який очікував від «Свободи», що вона дасть в морду, перейшла до Ляшка з вилами... Де ті відсотки, які колись мала «Свобода» і Тягнибок міг мати? Я думаю, вони перейшли до Ляшка», - сказала Бекешкіна.

Як повідомляв УНІАН, згідно з даними Національного екзит-полу - 2014 станом на 20.00, за кандидата на посаду президента України Петра Порошенка проголосували 55,7% виборців, Юлію Тимошенко — 12,8%, Олега Ляшка – 8,1%, Анатолія Гриценка – 6,3%, Сергія Тігіпка – 4,8%.

За Михайла Добкіна проголосували 2,1% виборців, за Ольгу Богомолець та Вадима Рабіновича - по 2%, за Олега Тягнибока – 1,3%, за Петра Симоненка – 1,1%.

Водночас Дмитро Ярош отримав — 1%, Андрій Гриненко — 0,5%, Валерій Коновалюк — 0,3%, Юрій Бойко та Володимир Саранов — по 0,2%, Ренат Кузьмін, Олександр Клименко, Василь Цушко, Зорян Шкіряк та Микола Маломуж — по 0,1%, та Василь Куйбіда — 0%.