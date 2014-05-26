Тігіпко: Влада навмисно загострювала ситуацію на Донбасі, аби зірвати вибори

Про це заявив Сергій Тігіпко, повідомляє "Громадське ТБ".

"Дуже складно коментувати результати виборів, оскільки у двох великих регіонах - Луганську та Донецьку - вони не відбулися. Ми бачимо низьку явку на Півдні України", - зазначив він.

Читайте такожУ Донецькій області за станом на 21.00 явка виборців склала 15,63% - КВУ

Незважаючи на це, кандидат визнав результати виборів у загальнодержавному масштабі.