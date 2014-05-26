В ЦВК не знають, чи брав участь у голосуванні екс-президент Янукович



Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова ЦВК Михайло Охендовський на брифінгу.

“У мене навіть немає інформації про те, чи були включені ці особи до списків виборців. Особа автоматично включається до списку виборців на закордонній виборчій дільниці в тому разі, якщо вона перебуває на консульському обліку. А якщо ці особи не ставали на консульський облік, то не було і підстав для їх включення до списку виборців”, - сказав Охендовський.