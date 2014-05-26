ЦВК опрацювала понад 2% виборчих протоколів

Як передає кореспондент УНІАН, про повідомляється на сайті ЦВК.

Як і раніше п`ятірка лідерів президентської гонки не змінилася: Петро Порошенко набирає 55,31 %, Юля Тимошенко — 12,57 %, Олег Ляшко — 8,48 %, Анатолій Гриценко — 5,74 %, Сергій Тігіпко — 4,8 %.

Окрім того, Михайло Добкін набирає 3,39 %. Всі інші кандидати - менше 3 відсотків.

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Як повідомив журналістам голова ЦВК Михайло Охендовський, проблеми зі зв`язком в “Укртелекомі” було усунуто. Також він пояснив, що мова йшла лише про технічні проблеми, які не викликані якимось зовнішнім втручанням чи диверсією.