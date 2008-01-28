У Ющенка збереться чоловіча компанія

10:51, 28 січня 2008
Політика
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У команді БЮТ заміна

Сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО проведе традиційну щотижневу зустріч із головою Верховної Ради Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ та першим віце-прем’єр-міністром Олександром ТУРЧИНОВИМ.

Як повідомляє прес-служба глави держави, зустріч розпочнеться об 11.00.

Як повідомляв УНІАН, прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО відбула з дводенним візитом до Брюсселя.

 

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