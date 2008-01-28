У Ющенка збереться чоловіча компанія
10:51, 28 січня 2008Політика
1727 0
У команді БЮТ заміна
Сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО проведе традиційну щотижневу зустріч із головою Верховної Ради Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ та першим віце-прем’єр-міністром Олександром ТУРЧИНОВИМ.
Як повідомляє прес-служба глави держави, зустріч розпочнеться об 11.00.
Як повідомляв УНІАН, прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО відбула з дводенним візитом до Брюсселя.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter