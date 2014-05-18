У Каїрі на заході кандидата в президенти прогримів вибух, троє поранені

Вибух пролунав поряд з місцем проведення передвиборного заходу на підтримку фаворита президентської гонки, троє отримали поранення, передає в ніч на неділю агентство Рейтер.

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Повідомляється, що мітинг проводився на підтримку Абдель Фаттаха ас-Сісі. Однак, за даними телеканалу Al-Arabiya, вибух прогримів біля штабу виборчої компанії ас-Сісі, передає РИА Новости.

Дострокові вибори президента в Єгипті пройдуть 26-27 травня, голосування для громадян, які проживають за кордоном, почалося в четвер. За пост голови держави боротимуться два кандидати: соціаліст-насерист Хадмин Сабах і вважається фаворитом перегонів ас-Сісі.