В Бердянську затримали партію зброї, яку терористам поставляв екс-глава СБУ Якименко

73 ящики з озброєнням були доставлені морським шляхом з окупованої території АР Крим (м.Севастополь).

Під час обшуку схованки, облаштованої терористами, оперативники вилучили 88 автоматів АК 74, 5 кулеметів РПК-74, 3 кулемети ПКМ, 24 гранатомети РПГ-22, 918 гранат РГД, 20880 набоїв.

У ході операції, під час якої зловмисники чинили опір, затримано трьох громадян України, серед яких брат самопроголошеного голови м.Маріуполь, тричі судимий Денис Кузьменко.

Читайте такожСБУ затримала в Києві людей, які намагалися зламати сервери ЦВКВстановлено, що вказану зброю сепаратисти мали намір застосувати під час запланованих терористичних акцій, у тому числі, захопленні морського порту і адміністративних будівель в Бердянську і Миколаєві у день виборів Президента України.

За наявними даними, одним з організаторів незаконного постачання зброї є колишній очільник СБУ Олександр Якименко, якого Генеральною прокуратурою України оголошено у розшук за масові вбивства у Києві у лютому цього року.

У зв’язку з цим СБУ звертається до міжнародних партнерів з проханням підключитися до пошуку і видачі Якименка О.Г. правоохоронним органам України за пособництво терористичним організаціям.