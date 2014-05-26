Серед затриманих терористів ЛНР виявився настоятель храму Московського патріархату

25 травня група озброєних представників терористичної організації «Луганська народна республіка», увірвавшись до двох виборчих дільниць, погрожуючи розправою членам виборчих комісій, намагалася зірвати вибори.

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У результаті збройного протистояння бойовиків з силами АТО затримано 13 осіб. Серед них - керівник групи Марецький, який є активістом так званого донського козацтва, настоятелем одного з місцевих храмів Московського патріархату, а також співробітник Джанкойської прокуратури (самопроголошеної) Саклаков.