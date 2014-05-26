Серед затриманих терористів ЛНР виявився настоятель храму Московського патріархату
13:45, 26 травня 2014Політика
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Під час здійснення превентивних антитерористичних заходів правоохоронці не допустили зриву виборів Президента України у Новоайдарівському районі Луганської області.
СБУ затримала терористів ЛНР / СБУ
25 травня група озброєних представників терористичної організації «Луганська народна республіка», увірвавшись до двох виборчих дільниць, погрожуючи розправою членам виборчих комісій, намагалася зірвати вибори.
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У результаті збройного протистояння бойовиків з силами АТО затримано 13 осіб. Серед них - керівник групи Марецький, який є активістом так званого донського козацтва, настоятелем одного з місцевих храмів Московського патріархату, а також співробітник Джанкойської прокуратури (самопроголошеної) Саклаков.
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